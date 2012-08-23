Украина в рейтинге стабильности обошла Россию и Грузию

{1-}Украина признана одним из самых стабильных государств по версии американского фонда Fund for Peace. Фонд составил ежегодный рейтинг стран по индексу угрозы распада государства.

При составлении списка учитывались 12 критериев, которые потенциально способны привести к распаду той или иной страны, прежде всего демографические, экономические, политические и военные факторы, сообщает «Корреспондент».

Самым нестабильным государством оказалось Сомали. В первую пятерку также входят Демократическая республика Конго, Судан и Южный Судан, а также Чад.

Среди стран бывшего СССР худший рейтинг у Узбекистана (39-е место), Кыргызстана (41) и Таджикистана (46). Недалеко ушла и Грузия — 51-е место.

В первой сотне также оказались Азербайджан (68), Молдавия (73), Туркменистан (81), Россия (83), Белоруссия (85).

Украина попала в категорию стабильных стран, заняв 113-е место между Ганой и Белизом. Высший рейтинг среди постсоветских стран у Эстонии — 149-е место.

Самым стабильным государством признана Финляндия. Затем идут Швеция, Дания, Швейцария и Норвегия.

Фото Корреспондент

Новости по теме:

Назван самый комфортный город Украины

Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин

Составлен рейтинг самых дорогих туристических брендов Европы

Опубликован рейтинг самых опасных дорог Украины