Бои в Сирии: повстанцы захватили две базы на границе с Ираком

{1-}Сирийские правительственные силы эвакуировали личный состав и боевую технику с двух баз расположенных в селении Альбу Камаль на границе с Ираком.

По данным Reuters, армия оставила местное отделение разведки ВВС, а также городское управление Политической безопасности.

повстанцев, это произошло после ряда их успешных операций в приграничном районе. Оппозиционеры рассказали, что правительственные силы все еще удерживают местное управление военной разведки и аэропорт, пишет По словам местных, это произошло после ряда их успешных операций в приграничном районе. Оппозиционеры рассказали, что правительственные силы все еще удерживают местное управление военной разведки и аэропорт, пишет Lenta.ru

Другой лидер оппозиции региона - Мухаймен аль-Румейд - заявил, что Альбу Камаль фактически уже находится в руках его соратников, однако правительственные войска все еще обстреливают город с ряда военных баз, расположенных за городом.

По его словам, пограничный переход в Ирак на окраине Альбу Камаля уже несколько недель находится в руках повстанцев.

Сирии, где бои продолжаются уже несколько месяцев. Город Альбу Камаль - находится в 120 километрах от Дейр аз-Заура - крупнейшего населенного пункта на востоке, где бои продолжаются уже несколько месяцев.