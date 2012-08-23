Бои в Сирии: повстанцы захватили две базы на границе с Ираком

{1-}Сирийские правительственные силы эвакуировали личный состав и боевую технику с двух баз расположенных в селении Альбу Камаль на границе с Ираком.
По данным Reuters, армия оставила местное отделение разведки ВВС, а также городское управление Политической безопасности.
По словам местных повстанцев, это произошло после ряда их успешных операций в приграничном районе. Оппозиционеры рассказали, что правительственные силы все еще удерживают местное управление военной разведки и аэропорт, пишет Lenta.ru.
Другой лидер оппозиции региона - Мухаймен аль-Румейд - заявил, что Альбу Камаль фактически уже находится в руках его соратников, однако правительственные войска все еще обстреливают город с ряда военных баз, расположенных за городом.
По его словам, пограничный переход в Ирак на окраине Альбу Камаля уже несколько недель находится в руках повстанцев.
Город Альбу Камаль - находится в 120 километрах от Дейр аз-Заура - крупнейшего населенного пункта на востоке Сирии, где бои продолжаются уже несколько месяцев.
Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным ООН, 16 тысяч человек.
Напомним, 4 августа сирийские войска выбили повстанцев из последнего района Дамаска, который они удерживали.
Фото operkor.net
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