Сирийские власти готовы обсудить уход Асада

{1-}Правительство Сирии взвешивает возможность ухода Башара Асада с поста президента. Об этом заявил вице-премьер Сирии Кадри Джамиль в ходе своего визита в Москву, сообщает Israel7.



По его словам, в настоящий момент конфликтующие стороны обсуждают соглашение о прекращении гражданской войны, жертвами которой стали уже более 20 тысяч человек. При этом одним из главных требований повстанцев является отставка ныне действующего президента Сирии Башара Асада.



"Что касается отставки президента Асада, то выполнить это необходимое для переговоров условие оппозиционеров будет нелегко, но без этого вряд ли будет возможен плодотворный общесирийский диалог между сторонами. Во время переговоров могут обсуждаться любые проблемы, и мы готовы обсуждать даже этот вопрос", - сказал Джамиль.



Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на политические источники в Дамаске, статью которой приводит InoPressa, Джамиль ездил в Россию для обсуждения ее проекта по организации досрочных президентских выборов в Сирии под международным контролем, в которых смогут принять участие все желающие, включая Башара Асада.

"Возможно, Башар просто пытается выиграть время, как он уже делал это, притворяясь, что принял план ООН. Однако Джамиль является человеком России в сирийском правительстве, и его заявление несомненно было одобрено министром Лавровым", - говорит Игнас Леверрье, специалист по Сирии, бывший дипломат в Дамаске. Таким образом, Джамиль бросил пробный камень, отмечает издание. США скептически отнеслись к его заявлению, отметив, что не видят в нем ничего принципиально нового.



По сообщениям многих арабских СМИ, Башар недавно ездил в аэропорт встречать гроб, прибывший из Москвы, говорится в статье Le Figaro. Можно предположить, что в российской клинике умер важный человек. Упоминаются многие имена, среди которых Махер Асад, брат президента и глава президентской гвардии, который потерял обе ноги в результате теракта 18 июля.

По словам Леверрье, в результате теракта 18 июля, возможно, погибли не четыре представителя режима, как утверждалось в официальных сообщениях, а больше. Башар Асад теперь появляется на публике лишь изредка. В воскресенье он пробыл всего лишь 11 минут в небольшой мечети в честь праздника Ид аль-Фитр.

Фото kursiv.kz

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