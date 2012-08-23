После выборов доллар будет стоить меньше 8 гривен - регионал

{1-} После выборов в Верховную Раду, которые состоятся в конце октября, инфляция в Украине будет ниже планируемой, а курс доллара может опуститься ниже 8 гривень, считает народный депутат из фракции Партии регионов Алексей Плотников.

"После 28 октября я ничего не предвижу чрезвычайного, у нас есть все возможности для того, чтоб инфляция была ниже 7%, как предполагалось планово, а будет около 5%. При том, что курс, скорее всего, останется на уровне 8 гривней за доллар, а возможно по наличным еще лучше, потому что не будет этого психоза - кто скупает наличные, окажется что не надо их было скупать", - сказал Плотников в эфире 5 канала.

Кроме того регионал подчеркнул, что НБУ не будет использовать золотовалютные резервы для удержания курса гривны, как об этом заявляют некоторые эксперты. "Резервы используются для поддержания курса, это практика любого центрального банка. А дефицит будет оставаться той или иной мере до тех пор, пока мы его не покроем в следующем году", - отметил политик, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Как сообщал Главред ранее, лучший вариант хранения личных сбережений – в трех валютах одновременно – рублях, евро и долларах.

Такой совет россиянам дал экономист Евгений Ясин.

«Я могу поделиться своим опытом. Свои не очень значительные накопления я поделил на три части: на доллары, на евро и на рубли, и храню во всех валютах, примерно поровну. Поскольку я не работаю на финансовых рынках, не слежу за их динамикой, и денег не так много. Я считаю, что обычный гражданин примерно так и должен поступать», - сказал он.

фото:jaloba.net

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