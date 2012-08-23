Названы главные курьёзы и парадоксы выборов в Раду

{1-} Избирательная кампания 2012 года в украинский парламент удивит граждан множеством парадоксальных явлений и курьезных ситуаций. Причём курьезы начинаются уже со списков, пишет «Сегодня».

Многие загадочные факты в них вполне объяснимы: к примеру, отсутствие в списке «Радикальной партии Олега Ляшко» самого Ляшко (он идет в Раду по мажоритарке, понимая, что шансов пройти с партией нет).

Также не вызывает удивления то, что списки сразу трех из 22 партий возглавляют бывшие члены «Батькивщины» — Наталья Королевская («Украина — вперед!»), Святослав Олейник («Украина будущего»), Валентин Зубов (Народно-трудовой союз). Кстати, Ляшко был бы четвертым, если бы не сбежал на округ. Но на этом фоне выглядит странно, что список самой «Батькивщины» возглавляет Арсений Яценюк, который никогда в «Батькивщину» не входил и не вошел даже по случаю того, что возглавил список...

Использование молодежи в партсписках вполне естественно. Но не в случае с партией, которая называется Партией пенсионеров. Парадокс, но ее первому номеру Антону Усенко всего 30 лет. Более того, из 43 кандидатов в списке только три пенсионера, в то время как семь кандидатов — моложе 30, а одному вообще едва исполнились минимальные для кандидата 21. Но 21-летний «пенсионер» — не самый молодой кандидат. В списке СПУ под 90-м номером есть студент, которому 21 стукнет лишь за 9 дней до выборов! Что касается самого пожилого кандидата, то он у Компартии — это Павел Воронцов, которому 83.

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Кстати, у коммунистов тоже есть 21-летний кандидат — киевский студент Аль-Анни Амар Хусейнович. Но если для интернациональной КПУ это нормальное явление, то появление в списке Украинской национальной ассамблеи кандидатов Чангули и Субелиани заставляет задуматься — украинская ли эта национальная ассамблея? Такой же вопрос возникает в отношении партии «Рiдна Вiтчизна», в списке которой — Али Килинч и Ева Хамер: а об Украине ли речь в названии? И еще: в списке «Свободы» есть кандидат с легендарными именем и фамилией — Алексей Довбуш. Вот только работает он монтажником сцены в Николаевском РУССКОМ драмтеатре...

Экологию на этих выборах будут защищать Партия зеленых, партии «Зеленые» и «Зеленая планета». Зачем их столько — непонятно, ведь уже 14 лет ни одна экопартия серьезные проценты в Украине не набирала. И вдвойне непонятно становится, когда видишь список партии «Зеленая планета»: из 225 кандидатов в нем 40 работают в НИИ проблем стандартизации и 87 — на госпредприятии «Укрметртестстандарт», от гендиректора до водителя. С таким списком стоило бы задуматься о переименовании партии в «Стандартную планету».

Ранее Главред сообщал, что Выборы новой Верховной Рады назначены на 28 октября 2012 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5771 кандидата в народные депутаты. Из них 2644 – по партийным спискам и 3127 – в мажоритарных округах.

Всего зарегистрированы списки 22 партий, но в целом в выборах будет принимать участие 89 партий, которые выдвинули кандидатов либо по спискам, либо в одномандатных округах.

Фото: noviny.su

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