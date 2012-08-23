Сегодня в Украине празднуется День государственного флага

{1-} Накануне Дня Независимости в Украине традиционно отмечается праздник одного из национальных символов – День государственного флага.
Сегодня в 10:00 у Администрации президента Украины состоится церемония поднятия Государственного флага при участии президента Виктора Януковича.
День государственного флага Украины утвержден в августе 2004 года Указом Президента Леонида Кучмы в качестве оказания почестей многовековой истории создания Украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам, передает НБН.
Ранее Главред также сообщал, что во время празднования Дня Независимости в разных местах Киева выступят оркестры Вооруженных сил, а проведение военного парада на этот день не планируется.
«По случаю празднования Дня государственного флага и 21-й годовщины независимости Украины военные музыканты оркестров ВСУ подарят киевлянам и гостям столицы праздник духовой музыки на открытых площадках города Киева», - сообщили в Минобороны.
фото: comments.ua
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