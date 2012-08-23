Нацменьшинства Украины назвали языковой закон фантастическим

{1-} После подписания Президентом Виктором Януковичем закона «Об основах государственной языковой политики» и принятия русского языка в качестве регионального в ряде областей Украины, нацменьшинства подключились к обсуждению языкового закона, называя его фантастическим.

Так, например» украинские поляки не видят практического смысла в законодательных изменениях, сообщает ТСН.

«Житомир, Винница - в этих регионах крупнейшие польские общины в Украине. Языковым законом я шокирован - это первый шаг к развалу государства. Есть же Конституция - там четко записано, что государственный язык - украинский. Я не представляю, чтобы украинцы в Польше требовали особого статуса для своего языка», - удивлен председатель Общества польской культуры Эмиль Легович.

У глава Общества венгерской культуры Закарпатья Миклош Ковач тоже нет оптимизма по поводу детища Колесниченко-Кивалова.

«Представлять, что после того, как он вступит в силу, будет объявлен набор кадров в обладминистрацию, милицейские участки и прокуратуры, где требованием к претенденту станет владения венгерском, - это из области ненаучной фантастики», - считает Ковач.

А вице-президент Федерации нацменьшинств Украины Иосиф Зисельс считает, что в этом законе речь идет только о русском. «Причем дело не в том, что ратуют за русский язык - борются за право не говорить на русском», - считает он.

Ранее «Главред» сообщал, что Президент высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

фото: kharkovforum.com

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