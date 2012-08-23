Судьям купили квартир на 10 миллионов

{1-} Высший админсуд Украины за государственные деньги приобрел у "Киевгорстроя" 10 квартир в Киеве на сумму свыше 9,8 млн гривен, сообщается в "Вестнике государственных закупок".

В частности, было приобретено пять двухкомнатных квартир по 788 тыс. 405 гривен каждая, три трехкомнатных - по 1 млн 174 тыс. 390 грн и еще две "трешки" за 1 млн 168 тыс. 405 грн и 1 млн 174 тыс. 200 грн., передаёт ТСН.

Согласно конкурсной документации квартиры не должны располагаться на Троещине и Борщаговке, быть не на первом и последнем этажах здания, а также находится возле метро.

Общая площадь двухкомнатных квартир не должна превышать 85 кв.м., трехкомнатных - 125 кв.м.

В начале августа Высший спецсуд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел через тендер приобрел у того же "Киевгорстроя" 8 квартир в Киеве за 6,48 млн грн.

По словам президента Виктора Януковича, ежегодно чиновники разворовывают из бюджета через тендеры около 7 млрд.

Как сообщал Главред ранее, на сегодняшний день в очереди на получение бесплатного жилья находится 1 млн 316 тыс. граждан Украины. Об этом во время брифинга заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

«1 млн 316 тыс. украинцев сегодня стоят в очереди на получение бесплатного жилья. 260 тысяч из них должны быть обеспечены жильем в первоочередном порядке», – сообщил г-н Близнюк

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