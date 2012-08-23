Перед этапированием Луценко начальник колонии подал в отставку - СМИ

{1-} Информация о том, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в ближайшее время будет переведен в Менскую исправительную колонию №91 на Черниговщине привела к тому, что нынешний начальник колонии Юрий Рымар подал в отставку.

Об этом, не указывая источника информации, сообщает «Газета киевская».

В телефонном разговоре свое увольнение он опроверг, но тема Луценко его явно раздражает.

« Я не хочу это обсуждать, никаких спецусловий мы не готовим», – нервно бросил Рымар.

А предыдущий "хозяин" Макошинской колонии рассказывает, что большие начальники в тюрьме работают охотно.

«При мне прокуроры и судьи стелили асфальт и крыли крыши куда ловчее, чем низшие чины, – вспоминает бывший начальник МИК-91 Николай Плева. – Думаю, Луценко будет жить не в бараках, где длинные комнаты похожи на казармы, а в корпусе с комнатной системой. Или вообще отдельно».

Ранее «Главред» сообщал, что в зоне есть несколько производств – мебель, шлакоблоки и ремонт машин. Со слов Плевы, куда послать заключенного решает начальник тюрьмы. Если человек болеет, как Луценко, его могут направить на легкую работу. Например, в библиотеку. Учитывая пристрастие экс-министра к чтению, он может занять эту тюремную должность. Правда, в отличие от других, за нее не платят.

фото: kvs.gov.ua

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