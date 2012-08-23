Кипр будет давать украинцам бесплатные визы через Интернет

{1-} Кипр будет выдавать украинцам электронную бесплатную визу ориентировочно с сентября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Константин Грищенко в своем Твиттере.

"Первый позитив нового рабочего сезона - достигли принципиальной договоренности о либерализации визового режима с Кипром", - написал Грищенко.

"Суть упрощения: документы на одноразовую национальную визу будут подавать онлайн. В посольство идти не надо, виза становится электронной и бесплатной", - объяснил министр.

"Так что ориентировочно с сентября станет проще ездить в еще одно государство Евросоюза", - добавил он.

Как известно, с 2004 года Кипр в связи с вхождения в состав ЕС отменил практику, которая позволяла украинцам получать бесплатную визу в Международном аэропорту города Ларнаки.

Визы украинцы могли получать в частности в посольстве Кипра в Москве.

Ранее Главред также сообщал, что польские визы с сентября станут бесплатными для украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что соглашение с Польшей об отмене оплаты за национальные долгосрочные визы заработает уже с сентября.

«Мы ожидаем, что это соглашение вступит в силу в сентябре этого года», – сообщил спикер МИД Александр Дикусаров.

Фото: europressa.com

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