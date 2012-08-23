Луценко может выйти из колонии уже через два месяца

{1-} Бывший начальник Менской исправительной колонии № 91, в которую будет переведен экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, - Николай Плева заявил, что через два-три месяца опального главу МВД могут перевести на поселение в 60 км от зоны.

Об этом бывший «хозяин» МИК №91 заявил в комментарии «Газете киевской».

Плева говорит, что если Луценко уже отсидел более 600 дней в Киевском СИЗО, то в Макошино может пробыть два-три месяца и перевестись на поселение в Домницу (поселок в 60 км от зоны).

Там заключенные живут не в бараках, а в отдельных домах, могут чаще видеться с родными, свободно передвигаться по территории. А из Домницы при идеальной ситуации еще через три месяца уже может уйти на условно-досрочное освобождение, считает бывший начальник МИК №91.

Ранее «Главред» сообщал, что в зоне есть несколько производств – мебель, шлакоблоки и ремонт машин. Со слов Плевы, куда послать заключенного решает начальник тюрьмы. Если человек болеет, как Луценко, его могут направить на легкую работу. Например, в библиотеку. Учитывая пристрастие экс-министра к чтению, он может занять эту тюремную должность. Правда, в отличие от других, за нее не платят.

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