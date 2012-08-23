Во Львове у кандидатов ищут предков-коммунистов и НКВДистов

{1-} Во Львове появились провокационные плакаты, в которых изыскали компромат на баллотирующегося от УДАРа тележурналиста Дмитрия Добродомова. Кандидата в нардепы обвинили в родстве с НКВДистами, сообщает «Сегодня»
На плакатах, напечатанных на качественной бумаге без исходных данных, была помещена фотография журналиста и текст: «Це онук НКВДиста. Хочеш такого «народного» депутата?».
«Мой дед, который погиб за шесть лет до моего рождения, служил в пограничных войсках — охранял границу», — парировал Добродомов и назвал обвинения в листовках клеветой.
Телеведущий предположил, что антипиаром против него занимаются влиятельные люди, владеющие мощным финансовым ресурсом, поскольку напечатать и расклеить такие плакаты дело недешевое: «Это коррумпированные фигуранты наших журналистских расследований».
В то же время интернет-СМИ копнули биографию другого кандидата в нардепы, «свободовца» Юрия Михальчишина и обнаружили, что якобы его дед по материнской линии Григорий Матвийко был коммунистическим функционером — замом заведующего отдела львовского обкома компартии.
На что Михальчишин ответил на своей страничке в соцсети: «Дед мой был партизаном в Холодном Яру, пережил голодомор и войну... Умер 19 декабря прошлого года. Но он умер — а вы сдохнете».
фото: forum.pravda.com.ua
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