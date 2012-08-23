Третьяков посчитал, сколько денег недодают киевлянам

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Центральные власти забирают у киевлян половину поступлений в городской бюджет.

Такое заявление сделал в интервью газете «АиФ-Украина» оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся по столичному мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.

По мнению Третьякова, для того, чтобы Киев получил реальное самоуправление, должность главы КГГА необходимо ликвидировать. «Эта должность дублирует функции мэра, а также является дополнительным рычагом влияния для центральной власти», - считает оппозиционный депутат.

По его мнению, столица находится в ручном управлении Администрацией Президента, и это идет ей во вред.

«Сейчас власть забирает у киевлян половину поступлений в городской бюджет - 7 миллиардов гривен в год. Поэтому в будущем парламенте я буду инициировать внесения изменений в Бюджетный кодекс с целью вернуть Киеву возможность полноценно распоряжаться собственными средствами. Деньги столицы должны работать на киевлян», - заявляет Третьяков.

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