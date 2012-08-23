Местные власти не имеют права делать региональным русский язык - Колесниченко

{1-} Местные советы не имеют права принимать решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом заявил автор скандального законом "Об основах государственной языковой политики" Вадим Колесниченко в комментарии ТСН.

Он подчеркнул, что "ни одна из областей не принимала решения о предоставлении русскому статуса регионального".

"Решение об определении статуса языка ни один орган местного самоуправления не имеет права принимать. Это право государства", - подчеркнул он.

"Местные органы самоуправления, местные органы власти имеют право проинформировать население, дать поручение местным органам самоуправления подготовить программу по реализации закона", - добавил Колесниченко.

Он порекомендовал внимательно прочитать решение этих облсоветов, чтобы убедить - они лишь информируют население, что на их территории такой-то процент населения владеет русским языком.

"В них речь идет о необходимости подготовить программу, решить вопрос финансирования, распределения его между группами и классами в садиках, школах после официального сбора заявлений родителей о языке обучения ребенка", - отметил Колесниченко.

Действительно, в решениях некоторых облсоветов нет фразы о предоставлении русскому статуса регионального.

Например, депутаты Днепропетровского облсовета рекомендовали общинам области обеспечить "права граждан на использование государственного, русского, или других языков, которые будут признаны как региональные на соответствующих территориях".

А Запорожский облсовет своим решением лишь постановил "довести до ведома территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области, местных советов Запорожской области, что русский язык, как региональный язык, используется на территории Запорожской области".

Напомним, придание русскому языку статуса регионального обойдется в 19 миллиардов гривен. Об этом заявила экс-глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель.

«Они приняли закон, который ничего нам не меняет. Знаете, сколько стоит внедрение этого закона в Украине? 19 млрд грн. И эта сумма, уже принято решение, перекладывается на местные бюджеты», - сказала политик.

«Не правда, что на реализацию языкового закона нужно немного средств. Потому что нужно поменять полностью все бланки, все таблички, документацию, программное обеспечение, очень много чего… У нас в Украине проживают люди почти 42 национальностей, которые имеют больше 10% (количество носителей языка на определенной территории), которые могут обращаться только на своем языке, значит, нужны будут переводчики… Поэтому для этого нужны средства», - подытожила она.

Ранее «Главред» сообщал, что Президент высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

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