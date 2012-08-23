Ивано-Франковский горсовет: Рада посягнула на душу народа - украинский язык

{1-} 23 августа Ивано-Франковский горсовет принял заявление к Президенту Виктору Януковичу, Верховной Раде и Конституционному Суду о непризнании закона "Об основах государственной языковой политики" Колесниченко-Кивалова.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на городской совет.

В заявлении говорится, что депутаты высказывают "категоричное непризнание и непокорность принятому Верховной Радой 3 июля 2012 года и подписанному президентом 8 августа 2012 года закона об основах государственной языковой политики".

"Наше непризнание основывается на том, что, грубо нарушая ст. 10 Конституции, ныне действующая власть во главе с малороссийским президентом, мошенническими и насильническими методами принятия закона подорвала основания конституционного порядка в государстве", - подчеркивается в заявлении.

"На 22-м году Независимости высший законодательный орган страны взял курс на уничтожение национальных ценностей и признаков государства, посягнув на душу народа - украинский язык. Президент не прислушался к многочисленным обращениям общественности и подписал этот позорный закон", - подчеркивается в заявлении.

По мнению депутатов, провластное большинство в ВР "демонстрирует свою антинародную деятельность, направленную на узурпацию существующей украинофобской власти, уничтожение последних признаков демократии и развитие олигархично-клановой диктатуры".

Депутаты убеждены, что принятие рядом местных советов решений о признании на их территориях исключительно русского языка как регионального, "не направлено на сравнение прав разноязычного населения, а наоборот, - на утверждение единого имперского языка в регионах, а затем и в целом государстве".

"Мы убеждены, что этот закон является спекулятивным накануне парламентских выборов", - сказано в заявлении городского совета.

"Процедура принятия и реализации этого закона сомнительна, противоречива и не подкреплена другими законодательными нормами, а потому требует немедленной реакции Конституционного Суда", - добавили депутаты.

Раньше Тернопольский облсовет также отказался признавать языковой закон и требует от судей Конституционного Суда признать "языковой" закон неконституционным

Местные советы не имеют права принимать решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом заявил автор скандального языкового закона Вадим Колесниченко.

Он подчеркнул, что "ни одна из областей не принимала решения о предоставлении русскому статуса регионального".

"Решение об определении статуса языка ни один орган местного самоуправления не имеет права принимать. Это право государства", - подчеркнул он.

Напомним, придание русскому языку статуса регионального обойдется в 19 миллиардов гривен. Об этом заявила экс-глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель.

«Они приняли закон, который ничего нам не меняет. Знаете, сколько стоит внедрение этого закона в Украине? 19 млрд грн. И эта сумма, уже принято решение, перекладывается на местные бюджеты», - сказала политик.

«Не правда, что на реализацию языкового закона нужно немного средств. Потому что нужно поменять полностью все бланки, все таблички, документацию, программное обеспечение, очень много чего… У нас в Украине проживают люди почти 42 национальностей, которые имеют больше 10% (количество носителей языка на определенной территории), которые могут обращаться только на своем языке, значит, нужны будут переводчики… Поэтому для этого нужны средства», - подытожила она.

Ранее «Главред» сообщал, что Президент высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

Новости по теме:

Янукович сомневается, что языковой закон будет работать в нынешнем виде

Нацменьшинства Украины назвали языковой закон фантастическим

Николаев потратит миллионы на русский язык: пока денег нет

Кучма раскритиковал языковой закон