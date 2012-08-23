Иосиф Кобзон: языковой закон носит дискриминационный характер

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Депутат Госдумы РФ, Заслуженный артист Украины и России Иосиф Кобзон заявил, что языковой закон носит дискриминационный характер.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

«Дискриминационный закон... Украина - есть Украина, это суверенное государство. Хотели мы, не хотели - было советским, стало самостоятельным суверенным государством. Оно имеет полное право говорить на своем родном языке», - сказал Кобзон.

При этом он рассказал, что летом всегда любит приезжать в те места Украины, в которых сохранили украинский язык - Полтавская, Черниговская, Черкасская, Житомирская области, «не говоря уже о «западенцях».

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При этом артист считает, что и заставлять отказываться от русского тоже неправильно. «Скажем, такие восточные производственные области как Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Луганская - они всю жизнь говорили на русском», - сказал он.

По словам Кобзона, лично он знание украинского языка приобрел еще в детстве, когда в 1945 году пошел в школу в Краматорске Донецкой области. И до сих пор язык не забыл, поскольку приезжая каждый год в Украину старается говорить по-украински.

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При этом Кобзон признал, что в Москве нет возможности практиковаться в украинском языке. «Здесь нет где, несмотря на то, что у нас такое крепкое Донецкое землячество, оно первое тут - в России, первое в Москве, но разговаривают все на русском. Правда, песни поем, когда собираемся вместе, украинские», - рассказал артист.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что в Москве нет украинской школы, Кобзон сказал, что «все должно носить добровольный характер».

Ранее «Главред» сообщал, что Ивано-Франковский горсовет принял заявление к Президенту Виктору Януковичу, Верховной Раде и Конституционному Суду, в котором заявил, что языковой закон является спекулятивным накануне парламентских выборов, а процедура его принятия и реализации была сомнительной, противоречивой и не подкреплена другими законодательными нормами.

фото: iosifkobzon.ru

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