Подавляющее большинство украинцев гордятся государственным языком

{1-} 91% украинцев заявили, что государственный украинский язык является наиболее почитаемым и уважаемым атрибутом независимого украинского государства. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

36% граждан заявили, что государственным языком гордятся. Еще 55% — засвидетельствовали положительное к нему отношение. Итого — 91%, или подавляющее большинство, передаёт ZN.ua.

В прошлом году гордость и положительное отношение к украинскому государственному языку засвидетельствовали 92% — столько же, сколь и в году текущем. Число отрицательно относящихся не изменилось — 5%, как и желающих государственный язык изменить на какой-либо другой — 3%.

Увеличилось число почитателей государственного флага. Если в прошлом году гордились сине-желтым полотнищем 26% граждан, то сейчас — 38%. Отрицательно относятся к этому атрибуту лишь 1% людей, а 1% — так отрицательно, что хотел бы флаг сменить.

Государственный герб имеет меньше почитателей. Гордятся трезубцем 30% граждан, еще 58% относятся к нему положительно. Отрицательно — только 4%, вплоть до его смены — 3%.

Государственный гимн вызывает гордость у 30% граждан (против 23% в прошлом году), положительное отношение — у 53%. Отрицательное — у 6%, как и годом раньше, вплоть до желания сменить — у 7% (против 12% в прошлом году).

Менее всего граждане гордятся таким атрибутом и символом независимого государства, как его денежная единица, гривна. Поэтому гордятся гривной менее четверти (23%) опрошенных. С другой стороны, две трети (67%) относятся к гривне все же положительно. Отрицательно — только 3%; еще двое хотели бы гривну сменить на другую валюту. По сравнению с прошлым годом здесь особых изменений нет.

Ранее Главред сообщал, что придание русскому языку статуса регионального обойдется в 19 миллиардов гривен. Об этом заявила экс-глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель.

«Они приняли закон, который ничего нам не меняет. Знаете, сколько стоит внедрение этого закона в Украине? 19 млрд грн. И эта сумма, уже принято решение, перекладывается на местные бюджеты», - сказала политик.

«Не правда, что на реализацию языкового закона нужно немного средств. Потому что нужно поменять полностью все бланки, все таблички, документацию, программное обеспечение, очень много чего… У нас в Украине проживают люди почти 42 национальностей, которые имеют больше 10% (количество носителей языка на определенной территории), которые могут обращаться только на своем языке, значит, нужны будут переводчики… Поэтому для этого нужны средства», - подытожила она.

фото: tsn.ua

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