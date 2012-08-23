Кужель рассказала о шубе Тимошенко и убийстве Щербаня

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко была в хороших отношениях с покойным нардепом и бизнесменом Евгением Щербанем, поэтому не могла организовать его убийство.

Об этом заявила кандидат в нардепы от ВО «Батьківщина» Александра Кужель, сообщают «Новости Донбасса».

По словам Кужель, Тимошенко даже была на праздновании юбилея Щербаня в Донецком театре оперы и балета.

«Женя праздновал свое 50-летие в Оперном театре… Я помню, что Юлия Тимошенко сидела в шубе накинутой, а там было очень жарко. Я еще спросила, почему Тимошенко в шубе. А она с одной из гостей была в одинаковых платьях», – рассказала Кужель.

«Можете себе представить, что если бы они были во вражеских отношениях, зная Женю, чтобы он кого-то к себе пригласил на юбилей? Там такой был отсев. Я же знаю. Многие депутаты хотели показаться близкими и там быть. Мы после этого все поехали к Жене, он нам показывал поселок, стреляли у него», - говорит политик.

Ранее «Главред» сообщал, что сын Щербаня - Руслан написал письмо послу США в Украине Джону Теффту, в котром он обвинил Тимошенко в убийстве отца. Сын политика заявлял, что на протяжении 95-го и 96-го годов его отец часто встречался с Тимошенко и они «скандалили».

3 ноября 1996 года Евгений Щербань был расстрелян в аэропорту Донецка.

видео: novosti.dn.ua

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