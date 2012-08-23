Украина решила отдать России второго организатора покушения на Путина

{1-} Апелляционный суд Одесской области принял решение признать законным постановление Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции в Российскую Федерацию второго подозреваемого по делу о подготовке покушения на российского президента Владимира Путина Ильи Пьянзина.

Как рассказали в суде, такое решение суд принял 20 августа, передаёт Интерфакс – Украина.

"Суд принял решение отказать адвокату Пьянзина в удовлетворении его жалобы на решение Генпрокуратуры о выдаче Пьянзина Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений на территории данной страны. Таким образом Апелляционный суд подтвердил решение Малиновского суда Одессы, который признал законным решение Генпрокуратуры Украины экстрадировать Пьянзина в РФ", - сказали в суде.

Как сообщалось, ранее в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине подтвердили, что Осмаев попросил убежища в Украине.

Напомним, Украина приостановила процедуру экстрадиции подозреваемого в организации покушения на президента России Адама Осмаева.

Ранее принять такие меры рекомендовал Европейский суд по правам человека. В ближайшее время Украина должна предоставить Европейскому суду документы по этому делу.

24 июля Служба безопасности Украины объявила о завершении расследования уголовного дела.

Ранее Главред также сообщал, что 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске. Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.

Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области. На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).

27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России В.Путина после президентских выборов в РФ.

Генеральная прокуратура Украины получила запрос от Генпрокуратуры РФ о выдаче Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на В.Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической организации"), ст. 14, ст. 258 УК Украины ("подготовка теракта").

фото: 1tv.ru

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