Пентагон отправит в Сирию спецназ – американские СМИ

{1-} Военное ведомство США готовит чрезвычайный план по отправке в Сирию небольших групп спецназовцев для защиты, а при необходимости - безопасного уничтожения ее запасов химического оружия.

Об этом со ссылкой на свои источники среди официальных лиц сообщает газета The Los Angeles Times.

Существует опасность того, что эти запасы останутся без охраны в условиях боевых действий и попадут в руки мятежников или террористов, связанных с группировками вроде «Аль-Каиды» или «Хизбаллах».

Ранее «Главред» сообщал, что президент США Барак Обама заявил: он может принять решение о военном вторжении в Сирию, если возникнет угроза применения ее химического или биологического оружия. Он предупредил режим Башара Асада, что если будут обнаружены факты передислокации или использования такого оружия, то это будет воспринято как «переход за красную черту».

фото: whitehouse.gov

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