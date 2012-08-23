Янукович поздравил Украину с Днем флага и призвал уважать национальные святыни

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев с Днем Государственного Флага Украины и принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага.

Янукович призвал украинцев беречь и уважать национальные святыни и объединяться под Государственным Флагом во имя счастливого будущего.

Об этом говорится в переданном обращении Президента к украинскому народу по случаю Дня Государственного Флага, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что именно под сине-желтым знаменем вершилась судьба украинского народа, с этим флагом мы уверенно прокладываем свой путь в будущее.

«Сине-желтый стяг как государственный атрибут утверждает образ современной демократической Украины в мире. Он вычеканен в сознании украинцев как неотъемлемый признак независимости. Государственный Флаг Украины одинаково гордо реет и на площадях наших городов, и на домах граждан, вдохновляя современников на труд и подвиги, спортивные свершения, научные достижения. Сине-желтый флаг сплачивает нас, делает сильнее», - отметил глава государства.

На площади перед зданием Администрации Президента выстроилась рота Почетного караула в составе представителей трех родов войск. Государственный Флаг был торжественно поднят во время исполнения военным оркестром Государственного Гимна Украины и под оружейные залпы.

Как сообщал Главред ранее, 91% украинцев заявили, что государственный украинский язык является наиболее почитаемым и уважаемым атрибутом независимого украинского государства. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

36% граждан заявили, что государственным языком гордятся. Еще 55% — засвидетельствовали положительное к нему отношение. Итого — 91%, или подавляющее большинство.

Фото president.gov.ua

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