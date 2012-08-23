Ющенко: с языковым законом будет то же, что и с красным флагом

{1-} Со скандальным законом «Об основах государственной языковой политики» получится то же самое, что и с законом о красном флаге.

Об этом третий президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко заявил в интервью «Україні молодій».

Он подчеркнул, что «сегодняшняя политика власти является политикой, разрушающей украинское».

«Власть просто не понимает последствий. Поэтому я прогнозирую, что развязка будет такая же, как с законом о красном флаге. Помните, тогда тоже были ожесточенные ссоры политиков, драки, на улицах, но спустя несколько месяцев простое и формальное решение нашлось в Конституционном суде», - напомнил экс-президент .

«Не исключаю, что вопросы языка тоже решат через Конституционный суд после выборов. Тем более, что ревизию этого вопроса могут провести и новые силы, которые пройдут в парламент.

Языковая дискуссия всколыхнула миллионы людей, потому я считаю, что эту дискуссию мы обязательно выиграем», - считает Ющенко.

Ранее «Главред» сообщал, что Президент Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в закон «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» о порядке официального использования копий Знамени Победы».

Позже КС признал использование красного знамени для увековечивания Победы в Великой отечественной войне неконституционным. Свое решение суд аргументировал тем, что в Конституции Украины содержится исключительный перечень государственных символов, в котором красное знамя отсутствует.

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