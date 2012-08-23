На юго-востоке Украины почти 50% граждан - против независимости

{1-} В период, прошедший с прошлогоднего Дня независимости, в южной и восточной частях Украины уменьшилось количество граждан, которые поддерживают ее независимость. 49% - на востоке, 40 – на юге государства.

А рост уровня поддержки независимости происходит за счет Запада и Центра страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, сообщает ZN.UA.

На Западе он вырос с 86% в 2010 г. до 93% в 2012 г.; в Центре — с 54% до 77% соответственно. Поддержка независимости растет, поскольку растет неприятие власти. Ресурс Запада в этом неприятии уже практически исчерпан, но Центр себя показал, отметила обозреватель.

Иная картина на Востоке. Здесь всплеск поддержки независимости пришелся на август 2011 года (57%), после чего снизился до обычного своего уровня — менее половины жителей (сейчас 49%). При этом, во-первых, плавно снижается и число противников независимости — сейчас оно составляет 23% против 34% в 2010 г.

В то же время, на Юге после победы Виктора Януковича поддержка независимости зашкалила: в 65% против 15% тех, кто независимость страны не поддержал (по данным на август 2010 – ред.). Однако уже год спустя сторонники независимости составили и сейчас составляют только около трети жителей Юга (34% в 2011 г. и 36% сейчас), тогда как число противников два года стабильно — более 40%.

Ранее «Главред» сообщал, что защищать Украину с оружием в руках готовы 33% ее жителей, а 54% на такие действия не готовы. А более 10% жителей Донбасса и юга выступают за отделение Галичины от Украины.

фото: kievtown.net

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