Третьяков уверен, что судей в Украине должен выбирать народ

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Оппозиционный депутат Александр Третьяков считает, что судебная система Украины требует коренного реформирования.

«Судебные процессы над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко показали всему обществу, что сегодня власть практически полностью поставила под свой контроль судебную систему. Это противоречит основам демократии», – заявил он журналистам.

«Точно так же, как и депутатов, судей должны выбирать люди. – отметил Третьяков. - Ведь сейчас украинские представители правосудия, решающие судьбы простых людей, народом не избираются и, соответственно, перед ним не отчитываются».

По мнению Александра Третьякова, новая Верховная Рада должна заняться судебной реформой вплотную. «Судьи не должны быть закрытым орденом, их успехи и неудачи должен видеть народ. Почему сегодня судьи боятся камер в зале суда? Потому что им не нужна гласность. А вот когда судью будут избирать, он сам будет просить телевизионщиков приехать на процесс», - подытожил депутат.

Напомним, оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется путем самовыдвижения по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.

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