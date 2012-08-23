Составлен рейтинг недружественных к украинцам посольств

23 августа 2012, 15:06

{1-} В Евросоюзе наименее охотно выдают визы украинцам посольства Италии и Германии которые возглавили рейтинг недружелюбности по отношению к нашим согражданам. В тоже время посольства переживающих экономический кризис Греции и Испании без особых проблем выдают визы в Украине, пишет издание Корреспондент.

В 2012 году Германия, а также Чехия и Венгрия даже ужесточили условия въезда, затягивая процесс рассмотрения заявки или выдвигая неадекватные требования к документам.

Дипведомства этих стран не комментируют причины своей позиции, а эксперты единодушны: ужесточение правил вызвано большим потоком нелегальных мигрантов из Украины. На сегодняшний день, по данным Госкомстата, за границей работают почти 1,3 млн украинцев, каждый пятый из них не имеет официального статуса. По туристическим визам, свидетельствуют данные Eurostat, каждый год въезжает в ЕС около 2,5 млн человек, преодолевая все более высокие визовые барьеры.

При этом отмечается, что доля отказов в выдаче виз даже у самых проблемных стран в 2012 году по сравнению с 2009-м уменьшилась: у Германии - с 11% до 5,8%, у Чехии - с 4,2% до 1,5 %, у Франции - с 5,7% до 0,8%.

В свою очередь греческое посольство продемонстрировало одну из самых низких долей отказов в выдаче виз - 2%, хотя еще в 2010-м, по данным общественной инициативы Европа без барьеров, этот показатель достигал 9%.

Сменила гнев на милость и Испания, до сих пор также имевшая репутацию не слишком дружелюбной для украинцев страны. Сегодня ее посольство оформляет визы, в том числе и многоразовые, в течение пяти дней, а кроме того, расширило перечень документов, подтверждающих материальную обеспеченность туриста: теперь совсем не обязательно предъявлять справку из банка - это может засвидетельствовать всего лишь квитанция из банкомата. Испания, Греция и Польша возглавили рейтинг самых дружелюбных стран. 

Также отмечается, что доля отказов в выдаче виз даже у самых проблемных стран в 2012 году по сравнению с 2009-м уменьшилась: у Германии - с 11% до 5,8%, у Чехии - с 4,2% до 1,5 %, у Франции - с 5,7% до 0,8%.

Напомним, ориентировочно с сентября Кипр будет выдавать украинцам электронную бесплатную визу ориентировочно с сентября.

"Суть упрощения: документы на одноразовую национальную визу будут подавать онлайн. В посольство идти не надо, виза становится электронной и бесплатной", - сообщил министр иностранных дел Константин Грищенко

"Так что ориентировочно с сентября станет проще ездить в еще одно государство  Евросоюза", - добавил он.

Ранее Главред  также сообщал, что польские визы с сентября станут бесплатными для украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что соглашение с Польшей об отмене оплаты за национальные долгосрочные визы заработает уже с сентября.

 «Мы ожидаем, что это соглашение вступит в силу в сентябре этого года», – сообщил спикер МИД Александр Дикусаров.

Новости по теме:

Польские визы с сентября станут бесплатными для украинцев

Британские визы украинцам будут выдавать в Польше

Кипр стал председателем Евросоюза

Кипр будет давать украинцам бесплатные визы через Интернет

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
00:16
У Порошенко прокомментировали заявление о сотрудничестве с Манафортом Видео
00:03
Внучка королевы Елизаветы II обнажила грудь на пляже Ибицы: появились откровенные фото Фото
07 августа, вторник
23:26
В метро Киева под крики прохожих бездомная укусила котенка: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять