Составлен рейтинг недружественных к украинцам посольств

{1-} В Евросоюзе наименее охотно выдают визы украинцам посольства Италии и Германии которые возглавили рейтинг недружелюбности по отношению к нашим согражданам. В тоже время посольства переживающих экономический кризис Греции и Испании без особых проблем выдают визы в Украине, пишет издание Корреспондент.

В 2012 году Германия, а также Чехия и Венгрия даже ужесточили условия въезда, затягивая процесс рассмотрения заявки или выдвигая неадекватные требования к документам.

Дипведомства этих стран не комментируют причины своей позиции, а эксперты единодушны: ужесточение правил вызвано большим потоком нелегальных мигрантов из Украины. На сегодняшний день, по данным Госкомстата, за границей работают почти 1,3 млн украинцев, каждый пятый из них не имеет официального статуса. По туристическим визам, свидетельствуют данные Eurostat, каждый год въезжает в ЕС около 2,5 млн человек, преодолевая все более высокие визовые барьеры.

При этом отмечается, что доля отказов в выдаче виз даже у самых проблемных стран в 2012 году по сравнению с 2009-м уменьшилась: у Германии - с 11% до 5,8%, у Чехии - с 4,2% до 1,5 %, у Франции - с 5,7% до 0,8%.

В свою очередь греческое посольство продемонстрировало одну из самых низких долей отказов в выдаче виз - 2%, хотя еще в 2010-м, по данным общественной инициативы Европа без барьеров, этот показатель достигал 9%.

Сменила гнев на милость и Испания, до сих пор также имевшая репутацию не слишком дружелюбной для украинцев страны. Сегодня ее посольство оформляет визы, в том числе и многоразовые, в течение пяти дней, а кроме того, расширило перечень документов, подтверждающих материальную обеспеченность туриста: теперь совсем не обязательно предъявлять справку из банка - это может засвидетельствовать всего лишь квитанция из банкомата. Испания, Греция и Польша возглавили рейтинг самых дружелюбных стран.

Также отмечается, что доля отказов в выдаче виз даже у самых проблемных стран в 2012 году по сравнению с 2009-м уменьшилась: у Германии - с 11% до 5,8%, у Чехии - с 4,2% до 1,5 %, у Франции - с 5,7% до 0,8%.

Напомним, ориентировочно с сентября Кипр будет выдавать украинцам электронную бесплатную визу ориентировочно с сентября.

"Суть упрощения: документы на одноразовую национальную визу будут подавать онлайн. В посольство идти не надо, виза становится электронной и бесплатной", - сообщил министр иностранных дел Константин Грищенко

"Так что ориентировочно с сентября станет проще ездить в еще одно государство Евросоюза", - добавил он.

Ранее Главред также сообщал, что польские визы с сентября станут бесплатными для украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что соглашение с Польшей об отмене оплаты за национальные долгосрочные визы заработает уже с сентября.

«Мы ожидаем, что это соглашение вступит в силу в сентябре этого года», – сообщил спикер МИД Александр Дикусаров.

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