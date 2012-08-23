Россия окончательно ликвидировала объединение украинцев

{1-}23 августа, российская Апелляционная коллегия Верховного Суда подтвердила законность решения о ликвидации общероссийской общественной организации «Объединение украинцев России».

Об этом сообщил председатель ОУР Тарас Дудко, пишет УНИАН.

«Нам остался только президиум Верховного Суда России. Когда мы получим решение в письменной форме - будет подана новая жалоба», - сказал Дудко.

По его словам, теоретически президиум суда может отменить такое решение, но это бывает очень редко. «Мы работаем за идею, поэтому мы хотим пройти все инстанции. Потому что нам могут сказать, что мы куда-то не подавали или не писали», - отметил он.

Дудко также отметил, что сегодняшнее решение является очень символичным, ведь оно принято в канун Дня Независимости Украины.

«Это стратегия, которая должна уничтожить такие объединения, которые консолидировали национальные силы, поддерживали национальную культуру не на шароварном уровне», - сказал Дудко.

Как ранее писал Главред, в октябре 2011 года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России.

Поводом для ликвидации организации стало обвинение экс-сопредседателя ОУР Валерия Семененко со стороны Минюста РФ обвиняет в том, что он в период временного прекращения деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Семья» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предотвращения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.

фото: segodnya.ua

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