В Крыму поймали создателей тоннеля под украинско-словацкой границей

{1-} В Крыму СБУ задержала двух жителей Закарпатья, подозреваемых в причастности к строительству и работе подземного тоннеля через украинско-словацкую границу, по которому осуществлялась контрабанда сигарет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает «Интерфакс-Украина».

20 июля было возбуждено уголовное дело по факту незаконной переправки лиц через границу и незаконного приобретения, хранения и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.

В ходе расследования была доказана причастность двух местных жителей, 1967 и 1975 г.р., которые скрывались от следствия.

21 августа разыскиваемых задержали сотрудники СБУ в г. Евпатория (Крым) в арендованном ими доме. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Ведется следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что 18 июля на словацко-украинской границе правоохранители Словакии обнаружили тоннель, через который осуществлялась контрабанда товаров. Украинские пограничники и сотрудники СБУ нашли выход из тоннеля на украинской территории, в 70 м от инженерных пограничных сооружений, возле которых без каких-либо разрешений была размещена частная усадьба.

фото: tsn.ua

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