СМИ рассказали, как стреляли в регионала, устроившего смертельное ДТП

{1-} Депутат-регионал Ивано-Франковского городского совета Игорь Халаменда, устроивший ДТП, в котором погибла супруга начальника Долинского РОВД, уже не раз попадал в неприятные истории, а в 2007-м году его даже попытались застрелить.

С 2002 до 2006 года Халаменда работал гендиректором Центрального городского крытого рынка. О методах, которыми наводили порядок на рынке, среди торговцев ходят легенды, сообщает «Галицький кореспондент».

Говорили, что тут не было карманных воров с тех пор, как некоторым пойманным на базаре «щипачам» на берегу Быстрицы какие-то неизвестные разбили пальцы.

Рассказывают также о неблагосклонном отношении здешних работников к представителям нетрадиционной половой ориентации. Якобы один продавец должен был срочно оставить рабочее место, помня, что произошло со «щипачами».

В апреле 2007 года на Халаменду было совершено покушение. Неизвестные из пистолетов обстреляли его машину, в водителя попало восемь пуль, две из которых не удалось вынуть даже хирургам израильской клиники, в которой ему понадобилось длительное лечение. Лица, покушавшиеся на жизнь депутата, до сих пор не установлены.

В 2008-м в загородном имении Халаменды в селе Рыбном Тысменицкого района стражи порядка провели обыск, во время которого изъяли десяток охотничьих карабинов, среди которых дорогие модели известных фирм Benelli, Blaser, Remington, Walther, и собрали стрелянные гильзы вокруг. Обыск, как оказалось, проводился в рамках расследования уголовного дела об убийстве коломыйского авторитета по прозвищу Карик - 38-летнего мужчину расстреляли в подъезде дома, где он проживал еще в мае 2006 года. Сразу после этого убийства Халаменду вызвали в УБОП, обвинили в сопротивлении сотрудникам милиции и некоторое время даже продержали под стражей.

Ранее «Главред» сообщал, что регионал врезался в машину начальника Долинского райотдела милиции области и сбежал с места аварии. В результате столкновения пострадали сам милиционер, его жена и 3 детей. Позже женщина скончалась, а сам Халаменда был арестован.

фото: gk-press.if.ua

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