Кармазину суд запретил идти на выборы

{1-}Суд не удовлетворил исковое заявление нардепа Юрия Кармазина, в котором он оспаривал решение ЦИК, которым его не зарегистрировали кандидатом в народные депутаты, сообщает "Украинская правда".

По его словам, соответствующее решение суд принял в субботу, 18 августа. По мнению Кармазина, такое решение было принято не случайно.

"4 июля было проголосовано решение о том, что ЦИК выделяется 993 миллиона на установку видеокамер на выборы. Затем я заблокировал его на основании закона о регламенте. Для того, чтобы разблокировать этот закон, Партии регионов пришлось собираться на внеочередную сессии", - сказал Кармазин .

По его мнению, это и стало одной из причин отказа в регистрации.

"ЦИК уже мало ко мне предвзятое отношение", - сказал депутат.

По его словам, он собирается обращаться в Европейский суд, чтобы отстоять свои права.

"Но проблема в том, что в ЦИК знают, что в Европейском суде мое дело будут долго рассматривать. И это им на руку", - подчеркнул Кармазин.

Напомним, 15 августа Центральная избирательная комиссия отказала народному депутату Юрию Кармазину (фракция НУ-НС) и четверым однофамильцам экс-лидера Социалистической партии Украины Александра Мороза в регистрации кандидатами в народные депутаты.

При рассмотрении документов Кармазина члены ЦИК указали, что он подал два заявления о баллотировании кандидатом в депутаты одновременно в двух одномандатных избирательных округах: №151 в Полтавской области, и №179 в Харьковской области.

Подача двух заявлений является основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты.

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