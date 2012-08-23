Взрыв газа в Одессе удалось предотвратить в последний момент

Произошедшая в центре Одессы авария на газопроводе среднего давления на Большой Арнаутской могла иметь необратимые последствия – вплоть до взрыва.

Об этом вице-губернатор Одесской области Валерий Матковский заявил в комментарии «Таймеру».

«Ситуация сложилась критическая: ещё чуть-чуть – и могли бы быть непоправимые последствия», – отметил чиновник. По его словам, угроза масштабного взрыва газа была вполне реальной и избежать её удалось буквально в последний момент.

В то же время местные жители весьма скептически оценивают действия аварийных служб и работников МЧС в момент аварии. По словам одесситов, эвакуация жителей из домов, расположенных непосредственно возле места прорыва (дома №83-85 по Большой Арнаутской), проводилась безобразно, поквартирный обход не проводился. Во многих квартирах до последнего оставались пожилые люди, которые не могли покинуть дом самостоятельно: выйти из опасной зоны им помогали соседи.

Ещё более показательно то, что на находящейся буквально в 100 метрах от места прорыва стройплощадке продолжались строительные работы, в том числе и с использованием электроинструментов – и это в условиях высокой концентрации природного газа в воздухе, когда каждая искра могла привести к трагедии.

В настоящий момент угрозы взрыва нет, место прорыва установлено. Возобновлено движение автотранспорта по Большой Арнаутской, жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в квартиры. В то же время Александровский проспект пока ещё перекрыт.

Ранее «Главред» сообщал, что причиной аварии могли стать работы по прокладке электрического кабеля, в результате которых и была повреждена газовая труба среднего давления. По информации Валерия Матковского, из-за происшествия центр Одессы может остаться без газа на сутки-двое.

фото: timer.od.ua

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