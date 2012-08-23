Польская радиостанция просит уменьшить штраф за оскорбление украинок

{1-}Польская радиостанция Eska Rock обжаловала в суде наложенный на нее Советом радиовещания и телевидения (KRRiT) штраф за озвученные в ее эфире в июне текущего года высказывания о гражданках Украины, которые признаны «дискриминационными и оскорбительными», пишет УНИАН.



Юристы радиостанции убеждают, что KRRiT не учел всех материалов этого дела, и добиваются аннулирования штрафа в размере более 20 тысяч долларов или уменьшения его размера.



Радиостанция в своей аргументации, переданной в Варшавский окружной суд, отмечает, что ведущие программы Poranny WF Куба Воевудский и Михал Фигурский своими высказываниями в действительности не хотели оскорбить украинок, а высмеивали ксенофобские взгляды некоторых польских граждан.



«Ведущие шутили из-за разочарования многих поляков более слабой игрой польской сборной, которой не удалось выиграть ни одного матча, несмотря на якобы многие преимущества поляков перед другими нациями. Шутка о домработницах-украинках должна была показать слабость поляков перед очевидным фактом, что украинская сборная лучше играла на Евро-2012, чем польская, и подшутить над поляками, которые плохо относятся к своим домработницам из Украины», – говорится в документе.



Радиостанция подчеркнула, что программа Poranny WF, которая выходила в ее эфире с конца января 2008 года, была сатирической и не отображала настоящих взглядов ее ведущих.



Юристы в 9-страничной аргументации для суда, среди прочего, приводят цитаты из публикаций известных в Польше лиц, которые стали в защиту Воевудского и Фигурского, убеждая, что своими высказываниями они в действительности боролись с ксенофобией и расизмом, а не пропагандировали их.



Eska Rock также отметила, что ее руководство, осознавая резонанс, который вызвали слова ведущих Poranny WF об украинках, решило закрыть программу и прекратить сотрудничество с ее авторами. «Тем самым (радиостанция) сама себя наказала, отказываясь от сотрудничества с очень популярными среди слушателей ведущими», — подчеркнули юристы, назвав этот факт аргументом в интересах уменьшения штрафа.



Представители KRRiT сообщили, что Eska Rock обжаловала ее штраф в конце прошлой недели, выразив мнение, что суд, скорее всего, сможет рассмотреть это дело не раньше 2013 года.



30 июля глава KRRiT Ян Дворак решил наказать Eska Rock за «дискриминационные и оскорбительные» высказывания об украинках, прозвучавшие в эфире программы Poranny WF 12 июня, штрафом в размере 75 тысяч злотых, что на 20 тысяч злотых меньше максимального размера штрафа. В июне, когда возник скандал из-за высказывания Воевудского и Фигурского, KRRiT даже заявлял о возможности отозвания лицензии, но смягчил свою позицию после того, как радиостанция закрыла эту программу и уволила ведущих.

фото: unian.net

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