Иран ошибочно поздравил "президента" Ющенко с Днем Независимости

{1-}Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад ошибочно поздравил Виктора Ющенко с Днем Независимости Украины.

Иранская государственная служба новостей IRNA поместила сообщение о поздравлении, где главой украинского государства назван Виктор Ющенко, сообщает ВВС.

Кроме того, послание Ахмадинежада "его украинскому коллеге Виктору Ющенко" по случаю годовщины Независимости размещено и на официальном сайте президента Ирана.

Иранский президент в послании выражает надежду на углубление сотрудничества между Тегераном и Киевом и желает успехов украинского народа и правительства.

Напомним, 24 августа в Украине отмечают 21-ю годовщину независимости.

Как сообщалось ранее, вначале 2010 года Виктор Ющенко ушел с поста Президента Украины.

фото: charlierose.com

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