Мартынюк обнародовал доходы: у него нет ни квартиры, ни машины

{1-}У первого заместителя спикера Верховной Рады, кандидат в народные депутаты от Компартии Украины (№8 партийного списка) Адама Мартынюка нет в своей собственности недвижимого имущества и легкового автомобиля.

Об этом свидетельствует его декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованная на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет УНИАН.

В 2011 году совокупный доход первого вице-спикера составлял 487 тыс. 401 грн. При этом 235 тыс. 348 грн из них - заработная плата и 38 тыс. 837 грн - материальная помощь. Поступления по страховым выплатам, страховым возмещениям, выкупным суммам и пенсионным выплатам Мартынюка составляют 213 тыс. 216 грн.

Первый заместитель главы Верховной Рады владеет земельным участком в 1200 кв м. При этом, напротив граф «жилые дома», «квартиры», «садовый дом», «гаражи», «другое недвижимое имущество» стоят прочерки, что означает отсутствие такого имущества у Мартынюка. Такой же прочерк стоит и напротив графы «автомобиль».

В то же время отмечается, что на содержание своего имущества в прошлом году первый вице-спикер потратил 40 тыс. 721 грн.

На банковском счете Мартынюка и на счетах в других финансовых учреждениях также нет денег. В декларацию Мартынюка занесена как член семьи его супруга. Однако, согласно декларации, в течение 2011 года она ничего не заработала, и она также не имеет никакого имущества.

Напомним, недавно Президент Виктор Янукович подписал закон "Об основах предотвращения и противодействия коррупции". В соответствии с законом существенно расширен список чиновников, обязанных обнародовать декларацию о доходах. Однако эксперты считают, что выполнять закон на практике будет сложно. Госслужащие могут отказываться выполнять его, ссылаясь на решение Конституционного суда о защите частной жизни членов своей семьи

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