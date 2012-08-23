{1-}Пострадавшей в результате жестокого избиения Саше Поповой дали первую группу инвалидности.

Об этом сообщила тетя девушки Ирина Цветухина, пишет Novosti-N.

По ее словам, полностью реабилитироваться Саша сможет не ранее, чем через полтора года. Девушке дали первую группу инвалидности на 2 года.

Сейчас Саша заканчивает проходить второй курс реабилитации в санатории-профилактории «Ингул». Сегодня она впервые ходила самостоятельно при помощи «ходунков».

На выходные ее привозили в тетину квартиру, где она пока ничего не узнает, хотя и жила там раньше какое-то время.

В «Ингуле» Саша Попова будет находиться до 5 сентября. После этого ее, скорее всего, примет отделение челюстно-лицевой хирургии Николаевской областной больницы.

Для предстоящей операции на челюсти ей сделали снимки, готовят пластину для восстановления надкостницы нижней челюсти. Это будет сложная операция, и врачи говорят, что сегодня главное то, чтобы Саша не потеряла набранный вес, потому что после операции кормить ее будут через трубочку.

Она, по словам тети, поправилась: "Еще килограммов 5, и она будет выглядеть так, как раньше".

«Племянница станет такой, как была до всей этой трагедии» – надеется Ирина Цветухина. Сама же Саша говорит: «Я вылечусь и пойду учиться в институт».

Ранее она, после окончания лицея, работала менеджером в крупном продуктово-промтоварном магазине.

Как сообщалось, Сашу Попову жестоко избили в ночь с 9 на 10 марта в одном из скверов Николаева. Девушка долгие месяцы находилась в коме. С июля потерпевшая проходит реабилитацию в санатории. Сейчас девушка учится ходить и плавать в бассейне.

Действия Александра Косинова, напавшего на девушку, квалифицированы по п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества).

фото: podrobnosti.mk.ua

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