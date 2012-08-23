Тигипко: принятие закона о языках – это демократично и по-европейски

{1-}Вице-премьер-министр Сергей Тигипко во время пресс-конференции на Facebook заявил, что принятие закона о языках в Украине – это очень демократично и по-европейски.

«Мы чересчур драматизируем закон о языке. Потому что, на мой взгляд, он практически подтвердил существующую ситуацию в стране. И надеюсь, что ничего драматичного в этом плане проходить не будет», – подчеркнул Тигипко.



«Думаю, мы должны всячески поддержать развитие украинского языка и над этим сейчас работает специальная комиссия, которая продумывает, какими действиями можно этого достичь», – сказал он.



«Но с другой стороны мы должны дать возможность развиваться культурам тех народов, которые представлены в Украине. Я считаю это очень демократично, и очень по-европейски», – отметил Тигипко.



«Уверен, что «языковый вопрос» для подавляющего большинства населения Украины не является самым актуальным», – заявил он.



Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла языковой законопроект, инициированный Партией регионов Законопроект укрепляет позиции русского и языков других национальных меньшинств в регионах, где их численность 10% и выше.



Сразу после голосования в центре Киева и в нескольких городах начались акции протеста против данного закона.

31 июля спикер ВР Владимир Литвин подписал закон о языках и отправил его на подпись президенту.

8 августа Президент Виктор Янукович подписал данный закон.

10 августа закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.

фото: kharkovforum.com

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