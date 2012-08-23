Богдана Ступку наградят премией Довженко посмертно

Государственная премия имени Александа Довженко в области киноискусства в 2012 году посмертно будет присуждена народному артисту СССР Богдану Ступке.

Об этом сообщила советник Президента Украины Анна Герман, пишет "Интерфакс-Украина".

"В этом году впервые размер премии составит 100 тысяч гривен - такое решение принял Президент Виктор Янукович, придавая большое значение развитию отечественного кинематографа", - сказала она.

"Президент принял решение о награждении Госпремией им. А.Довженко посмертно Богдана Ступку. Указ может быть подписан еще до Дня Независимости", - добавила Герман.

Как сообщалось, Богдан Ступка скончался 22 июля на 71-м году жизни.

В 2011 году премия им.Довженко была присуждена кинорежиссерам и народным артистам Украины - заслуженному деятелю искусств Григорию Кохану и лауреату Национальной премии Украины имени Шевченко, академику Национальной академии искусств Украины Николаю Мащенко. Размер премии также составил 100 тыс грн.

В 2010 году премия не присуждалась.

фото: УНИАН

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