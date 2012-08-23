Тигипко об украинских политиках - «рыба с головы…»

{1-}Вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил, что Украина – нормальная страна, но ей не хватает профессиональных политиков.

«Я считаю, что в первую очередь Украине не хватает профессиональных политиков. Здесь, как говорят в народе «рыба с головы ...». Это касается и власти, и оппозиции», – отметил вице-премьер-министр.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на Facebook

«Украина абсолютно нормальная страна. Безусловно, все мы хотим жить лучше, хотели бы, что все изменения, происходящие в стране, происходили быстрее. К сожалению, через некоторые моменты не можем переступить. Мы должны пережить это», – сказал Тигипко.



«Много популизма, много заигрываний. Мало понимания, что нужно делать в экономике, в социальной сфере, в культуре, в образовании», – считает он.

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