Тренер «Слована»: «Днепр» был королем, но второй гол ему навредил

{1-} Главный тренер чешского «Слована» Ярослав Шилгавы, которому удалось отбороть ничью в матче с «Днепром» 2:2, прокомментировал ход игры, заявив, что второй гол, забитый украинской командой, только навредил ей.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Днепр».

— Информация о «Днепре» практически подтвердилась в игре, - рассказал Шылгавы. - Они очень быстро комбинировали, играли большим количеством игроков в атаке. Как только освобождались свободные зоны, они были королями в таких ситуациях. Ясно, что в первом тайме «Днепр» был лучшим, но мы не должны были получить такой нелепый гол. Думаю, второй гол немного навредил «Днепру». Они успокоились, а мы использовали эту ситуацию. Должег похвалить наших игроков — они показали характер. При счете 0:2 у них получилось переломить игру, сравнять результат, могли и выиграть. Мы понимаем, что в Днепропетровске будет очень тяжело, но сегодняшний результат оставляет нам надежду на положительный исход.

— Два гола «Днепр» забил из-за ошибок в центре обороны. Сказывается старость Нежмара?

— (улыбнувшись) Ему 36 лет. Но не нужно смотреть в паспорт футболисту — лучше оценивать его работу. Думаю, первый гол начался с тпотери в центре поля. Мы знали, что нападающие «Днепра» очень быстрые, и вряд ли бы другой защитник справился с этой ситуацией.

— Перед игрой говорили, что хотели выиграть. Как воспринимаете ничейный результат?

— Команда, проигрывая 0:2, проявила характер, смогла переломить себя. Это большое достижение.

— «Днепр» не удивил вас быстрой игрой?

— Нет, мы знали силу «Днепра». Наша тактика не заключалась в том, чтобы соревноваться в открытой игре.

Кто был более опасен: Матеус или Коноплянка?

— Эти два игрока очень хороши. С ними были большие проблемы, они забили. Думаю, очень хороший матч провел и Ротань.

— Люлька справился с Коноплянкой и Стриничем?

— Сергей только начинает играть стабильно в чемпионате. Если сравнить его с Коноплянкой, то последний, конечно, выше. Сегодня Сергей сыграл достаточно надежно.

фото: ihned.cz

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