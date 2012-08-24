Сегодня – День независимости Украины

{1-} В пятницу, 24 августа, Украина отмечает свой 21-й День независимости.

В 1991 году 24 августа Верховный совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, напомнила ЛIГАБiзнесIнформ.

1 декабря на Всеукраинском референдуме украинский народ подтвердил это решение парламента. В нем приняли участие 84,18% граждан, имеющих право голоса - 31 891 742 человека. 90,32% из них утвердительно ответили на вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?»

На День независимости украинцев порадует хорошая погода

В принятом позднее, 22 февраля 1992 года, постановлении «О Дне Независимости Украины» говорилось: «Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет: Считать день 24 августа Днём независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Сегодня в течение всего дня в Киеве будут проходить концерты, любителей зрелищной езды ждет автошоу, поклонников спорта - многочисленные соревнования. Ни парада военной техники, ни парада военных оркестров по Крещатику в этом году киевляне снова не увидят.

Кроме того в этот день на Михайловской и Софийской площадях столицы пройдут митинги крупнейших политических сил страны - ВО «Батькивщина» и Партии регионов.

фото: kievtown.net

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