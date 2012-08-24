Путин вспомнил о культурных корнях и поздравил Януковича с Днем независимости

{1-} Президент Виктор Янукович получил поздравления с Днем независимости Украины от президента России Владимира Путина.

Путин в своем письме подчеркнул, что Украина для России является не просто ближайшим соседом и приоритетным партнером, а, прежде всего, государством, с народом которого россиян связывают совместная история, традиции дружбы, общие духовные и культурные корни, сообщает пресс-служба главы Украинского государства

Российский президент отметил «продуктивный характер открытого и интенсивного украинско-российского политического диалога, заметный рост взаимной торговли, углубление межрегиональных контактов, расширение культурно-гуманитарных обменов».

«Значительный импульс сотрудничеству придаст реализация совместных проектов в таких высокотехнологичных областях, как авиастроение, атомная энергетика, космос», - пишет Путин, вспоминая при этом договоренности, достигнутые в ходе недавнего заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Убежден, что интересам наших стран и граждан отвечает дальнейшее наращивание обоюдовыгодного взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных процессов на пространстве СНГ», - подчеркнул президент РФ.

В конце письма Путин пожелал Януковичу здоровья и успехов, а украинскому народу - счастья и процветания.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня в течение всего дня в Киеве будут проходить концерты, автошоу и многочисленные соревнования. Ни парада военной техники, ни парада военных оркестров по Крещатику в этом году киевляне снова не увидят.

фото: president.gov.ua

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