ВАСУ подтвердил незаконность действий ЦИК при регистрации Сацюка

{1-} Высший админсуд Украины подтвердил законность постановления и частного определения Киевского апелляционного админсуда об отмене регистрации бывшего первого зама председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты.

Он также подтвердил противоправность действий зама председателя ЦИК Андрея Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько при подготовке рассмотрения вопроса о его регистрации на заседании комиссии. Соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Олег Кравцов, сообщает УНИАН.

«Коллегия судей постановила: в удовлетворении жалобы ЦИК, Магеры, Шелудько и третьего лица в деле - Сацюка - отказать. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», - сказал Кравцов.

В решении суда отмечается, что при принятии решения о регистрации Сацюка кандидатом был применен выборочный подход, поскольку для других кандидатов проводилась тщательная проверка данных об их проживании в Украине в последние 5 лет. В частности, суд привел пример экс-премьера Павла Лазаренко, которого выдвигала на баллотирование ВО «Громада».

Коллегия судей признала обоснованность решения суда первой инстанции о необходимости отмены регистрации Сацюка, поскольку тот не получил права баллотироваться, так как последние 5 лет не проживал в Украине. При этом в судебном решении отмечается, что Сацюк выехал из Украины 3 марта 2005 года, а вернулся 16 декабря 2010 г., и этому есть подтверждение Государственной пограничной службы.

фото: pravo-kiev.com

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