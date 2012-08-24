Янукович поздравил сограждан с Днем независимости и напомнил о Евро-2012

{1-} Президент Виктор Янукович обратился к украинцам с поздравительной речью в честь 21-го Дня независимости Украины.

«Всего за два десятилетия мы сумели построить собственное государство. Благодаря патриотизму предыдущих поколений, упорству творцов украинской государственности мы доказали, что можем быть хозяевами на своей земле, достойно отвечать на внутренние и внешние вызовы», - цитирует Президента его пресс-служба.

Янукович отметил, что сегодня Украина является молодым государством с амбициозными планами, которое уверенно смотрит в будущее.

«Последовательное и стабильное возрождение экономики открывает возможности для привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры, обеспечения высоких стандартов жизни. Блестящее проведение чемпионата Европы по футболу убедительно продемонстрировало всему миру способность нашей страны реализовать глобальные проекты, - подвел итоги Янукович.

«Я верю в Украину, в ее успех и процветание. Убежден, что мы как единый народ обязательно достигнем новых вершин», - написал Президент.

фото: president.gov.ua

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