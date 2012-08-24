Обама поздравил Януковича с Днем независимости и пообещал дружить с Украиной

{1-} Президент США Барак Обама поздравил Президента Виктора Януковича и народ Украины с Днем независимости.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства

В своем письме президент США подчеркнул, что с момента обретения независимости Украина сделала важные шаги на пути развития демократии и внесла значительный вклад в глобальный мир и стабильность.

«Неизменная приверженность делу свободы и общим ценностям является ключевым элементом нашего стратегического партнерства», - подчеркнул Барак Обама.

«Мы остаемся преданными сотрудничеству с Вами в развитии демократических институтов и верховенства права в Украине, в обеспечении глобального мира и безопасности и в укреплении прочных связей между украинцами и американцами», - говорится в письме президента США.

фото: whitehouse.gov

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