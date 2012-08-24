Обама поздравил Януковича с Днем независимости и пообещал дружить с Украиной

{1-} Президент США Барак Обама поздравил Президента Виктора Януковича и народ Украины с Днем независимости.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства
В своем письме президент США подчеркнул, что с момента обретения независимости Украина сделала важные шаги на пути развития демократии и внесла значительный вклад в глобальный мир и стабильность.
«Неизменная приверженность делу свободы и общим ценностям является ключевым элементом нашего стратегического партнерства», - подчеркнул Барак Обама.
«Мы остаемся преданными сотрудничеству с Вами в развитии демократических институтов и верховенства права в Украине, в обеспечении глобального мира и безопасности и в укреплении прочных связей между украинцами и американцами», - говорится в письме президента США.
фото: whitehouse.gov
Новости по теме:
Янукович поздравил сограждан с Днем независимости и напомнил о Евро-2012
Путин вспомнил о культурных корнях и поздравил Януковича с Днем независимости
Сегодня – День независимости Украины
На День независимости украинцев порадует хорошая погода
Три тысячи украинцев в вышиванках исполнили Государственный гимн
День Независимости в Киеве: парад вышиванок и гонки на стульях
На День независимости оппозиция запланировала 20-тысячный митинг в Киеве