Литвин заговорил о бездне и расколе Украины

{1-} У Украины хватает проблем, однако в бездну она не скатится. И о расколе страны речь тоже не идет. Об этом председатель Верховной Рады Владимир Литвин накануне Дня независимости Украины заявил в эфире 5 канала.

«Я не думаю о расколе страны... Я не могу воспринять утверждения о том, что Украина стремительно катится в бездну. Проблем у нас хватает, но проблема состоит и в том, что у нас беда всегда имеет память, а позитив памяти такой не имеет», – заявил Литвин.

При этом спикер подчеркнул, что Украина нуждается в реформах и их реализации.

«Я являюсь сторонником того, чтобы наладить диалог в стране и организовать работу в Украине. Дело в том, что Украина исчерпала окончательно свой ресурс развития на той основе, на которой она развивается. Нужно осуществлять те реформы, о которых много говорят», – сказал Литвин, добавив, что реформы необходимо осуществлять таким образом, «чтобы людям не становилось хуже».

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