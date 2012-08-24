Нардеп о Дне независимости: танки и салюты – это лишнее

{1-} Нардеп Ольга Герасимьюк считает, что использование танков и салютов в День независимости Украины – это лишне.

Об этом она заявила в комментарии «Главреду».

«День независимости не стоит воспринимать как повод для общеукраинского рыдания из-за того, что все не так, и все погибло. Мы привыкли, что в Украине все всегда в слезах. Но если мы так будем воспринимать каждый грядущий день, какие бы за нами ни стояли достижения и поражения, такое настроение никогда не позволит нам увидеть что-то другое, светлое, взлелеянное в мечтах», - подчеркнула Герасильюк.

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«Этот праздник нужно воспринимать как день, когда, напротив, нужно витянуться, расправить плечи и сказать себе: «Я наконец-то должен стать независимым и свободным». Мы еще не так много прожили в условиях независимости, но многое потеряли за последнее время. Но до этого нам удавались некоторые вещи. Поэтому следует подхватить то, что было, и двигаться дальше. Я бы сегодня не рыдала, не проклинала свою судьбу и будущее, а, наоборот, наконец-то признала, что «король голый», и нужно идти вперед», - считает нардеп.

«Если бы мы сегодня праздновали День независимости шумно, с большим парадом, это было бы еще одно основание удивляться: как такое может быть, если наша страна по пути демократии движется назад. Зачем устраивать потемкинские деревни? Хватит вездесущих билбордов, которые уверяют нас, что разруха преодолена, все цветет и строится. Эта мишура не нужна», - подчеркнула Герасимьюк.

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Кроме того, она заметила, что праздновала бы День независимости в хорошей компании. «Размах, танки, салюты, – это лишне. Это должен быть праздник, который бы люди сами для себя создавали, без ярких декораций. Мне лично достаточно сегодня того же парада на Крещатике», - резюмировала нардеп.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня в течение всего дня в Киеве будут проходить концерты, автошоу и многочисленные соревнования. Ни парада военной техники, ни парада военных оркестров по Крещатику в этом году киевляне снова не увидят.

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