Глава Китая поздравил Януковича с Днем независимости и пожелал Украине счастья

{1-} Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао поздравил Президента Виктора Януковича и народ Украины с Днем независимости.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства

«Имею честь от имени Правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выразить Вам и в Вашем лице Правительству и народу Украины искренние поздравления и наилучшие пожелания», - говорится в письме Председателя КНР.

Ху Цзиньтао выразил уверенность, что под руководством Виктора Януковича в Украине продолжится поступательное экономическое развитие, улучшение качества жизни граждан и повышение государственного статуса страны на международной арене.

За последние годы, отметил в своем письме Председатель КНР, двусторонние отношения между Китаем и Украиной вступили в новый этап динамичного развития.

«Я готов прилагать с Вами совместные усилия для дальнейшего укрепления политического взаимодоверия и всестороннего углубления сотрудничества», - отметил Ху Цзиньтао.

«Желаю процветания и могущества Вашей стране и счастья ее народу», - подчеркнул Председатель КНР.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня в течение всего дня в Киеве будут проходить концерты, автошоу и многочисленные соревнования. Ни парада военной техники, ни парада военных оркестров по Крещатику в этом году киевляне снова не увидят.

фото: president.gov.ua

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