Тимошенко поздравила украинцев с Днем независимости и призвала к борьбе

{1-} Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко поздравила всех украинцев с 21-м Днем независимости. Она призвала подняться на борьбу, чтобы не оставить Украину наедине с диктатурой и клептократией.

"Поднимайтесь на борьбу! Сейчас никто… Не имеет права на междоусобицы, противостояние, приспособленчество, "противсехов", остраненность!.. Ни один ответственный человек не имеет права быть нейтральным… Это не борьба оппозиции с властью. Эти выборы - это борьба всех разумных и сильных людей с абсолютным злом, которое неустанно растет и крепнет. Одного только не делайте на 21-м году нашей независимости - не оставьте молодую страну один на один с клептократией, оккупантами, диктаторами, не дайте себе права приспособиться к их уровню безнравственности, не испугайтесь, не изменяйте себе и стране", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на ее официальном сайте.

По словам Тимошенко, 21 год независимости – это "21 год побед и ошибок, взлетов и падений".

"Это тот возраст, когда у человека заканчивается период юношества… В психологии есть такое понятие - кризис двадцатилетних. Это когда хочешь стать в это время самым успешным и самым лучшим. Но это все не удается с первой попытки. Если бы сейчас было все хорошо и Украина переживала именно этот естественный кризис позитивного максимализма, присущий ее возрасту - хотела бы быть успешной, стремилась быть красивой, побеждать, удивлять мир, строила модерн планы - мы могли бы быть спокойны за ее 21-летие и вообще за ее надежный стратегический путь. Но все мы знаем, что сейчас это не так, что нас с вами - целый народ, целую нацию - хотят искусственно состарить", - пишет экс-премьер.

"Я не хочу верить и не буду, что у гордых украинцев достоинство и честность подменены желудком, а интеллект и мудрость ликвидированы пропагандой и языковым авантюризмом. Я знаю, что вы не такие. Вы - другие. Вы – настоящие", - подчеркивает Тимошенко.

"На твой День рождения я желаю тебе, моя Украина, расправить плечи, вдохнуть полной грудью и снова впустить в свою душу веру и надежду, которые были отобраны у тебя после Оранжевой революции. Я знаю, что еще болят раны от циничных измен тех времен, но надо понемногу их заживлять и выздоравливать. Возвращаться к борьбе, а значит - возвращаться к жизни… Будет очень трудно, будет трудно, как никогда, некоторые считают, что наш бой уже проигран, но все еще в ваших руках. Все еще можно изменить. Побеждайте! Побеждай, моя Украина! С Днем рождения!", - резюмировала экс-премьер.

Под поздравлением размещена подпись: "Всегда ваша Юлия Тимошенко, г.Харьков, тюрьма".

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня, на День Независимости Обьединенная оппозиция планирует провести 20-тысячный митинг возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

"Мы приглашаем людей на Михайловскую площадь для того, чтобы в 11:00 (24 августа - Ред.) двинуться в направлении к памятнику Т.Шевченко. Это будет возложение цветов лидерами партий возле памятника Грушевского и затем возле памятника Шевченко, а также митинг и принятие резолюции возле памятника Шевченко. Это действия оппозиции в избирательный период", - сообщил бютовец Юрий Одарченко..

"С маршем протеста мы идем по улице Владимирской, потом будет митинг возле памятника Шевченко. Мы ожидаем, что будет около 15-20 тыс. человек", - подчеркнул он

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