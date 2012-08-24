Янукович с Азаровым помолились в Лавре за Украину

{1-} Президент Виктор Янукович принял участие в благодарственном молебне по случаю 21-го Дня независимости Украины, который состоялся в Киево-Печерской лавре.
Службу отслужил митрополит Киевской и всея Украины блаженнейший Владимир, сообщает пресс-служба главы государства.
В торжественной церемонии также приняли участие премьер Николай Азаров, глава АП Сергей Левочкин, председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов, председатель Киевской областной госадминистрации Анатолий Присяжнюк.
После завершения богослужения митрополит Владимир обратился к присутствующим с поздравительным словом.
фото: president.gov.ua
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