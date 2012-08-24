Языковой закон бездарный и противоречит конституции – Кравчук

{1-} Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что принятый Верховной Радой подписанный Виктором Януковичем закон "Об основах государственной языковой политики" противоречит Конституции Украины.

«Языковая угроза в самих нас. Если бы депутаты Верховной Рады выгнали из себя как из государственных служащих, как из людей, которые живут в Украине, все свои недоразумения, они б не проголосовали за этот закон», - считает Кравчук.

Говоря о своей работе над текстом поправок к закону, он отметил: «Я его как раз читаю, работаю над ним по просьбе Президента и вижу, насколько он кривой. Даже тяжело представить, насколько бездарный и насколько он не отвечает ни Конституции, ни Европейской Хартии. Документ противоречит Конституции и законам», передает «Главком».

Напомним, второй президент Украины в 1994 - 2005 годах Леонид Кучма ранее также заявил, что Закон «Об основах государственной языковой политики» не работает на национальную идею и независимость Украины.

«Этот закон не работает на национальную идею и независимость украинского государства. Я думаю, что сегодня – нет. Я все время был сторонником того, что язык государственный должен быть одним, и не имел в этом плане никаких сомнений», - подчеркнул Кучма.

По его мнению, проблема региональных языков слишком политизируется и решается несвоевременно.

Ранее Главред сообщал, что придание русскому языку статуса регионального обойдется в 19 миллиардов гривен. Об этом заявила экс-глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель.

«Они приняли закон, который ничего нам не меняет. Знаете, сколько стоит внедрение этого закона в Украине? 19 млрд грн. И эта сумма, уже принято решение, перекладывается на местные бюджеты», - сказала политик.

«Не правда, что на реализацию языкового закона нужно немного средств. Потому что нужно поменять полностью все бланки, все таблички, документацию, программное обеспечение, очень много чего… У нас в Украине проживают люди почти 42 национальностей, которые имеют больше 10% (количество носителей языка на определенной территории), которые могут обращаться только на своем языке, значит, нужны будут переводчики… Поэтому для этого нужны средства», - подытожила она.

Новости по теме:

Янукович сомневается, что языковой закон будет работать в нынешнем виде

Нацменьшинства Украины назвали языковой закон фантастическим

Николаев потратит миллионы на русский язык: пока денег нет

Кучма раскритиковал языковой закон