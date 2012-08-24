Колесниченко: настоящая независимость начнется через 5-7 лет

{1-} Нардеп-регионал Вадим Колесниченко считает, что День независимости – это праздник с ожиданием. «Осознание независимости Украины – это не герб, гимн, флаг или граница. Это – государство, которое живет и работает в интересах людей, объединенных одной общей идеей».

Об этом он заявил в комментарии «Главреду».

Колесниченко считает, что сегодня мы только начали выходить из почти 20-летнего бега по кругу, без реальных реформ. «Нынешняя власть просто вынуждена была начать реформы, которые следовало провести еще 20 лет назад. Именно это является ключевой причиной, почему наша страна до сих пор не объединена, нет общего мнения по поводу последующего развития нашей страны», - подчеркнул он.

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«До сих пор политические избирательные кампании не являются политическими избирательными кампаниями, а являются войной всех против всех. Сегодня мы получили реальный шанс превратить предвыборную кампанию в борьбу не людей, а идей. Для этого есть все предпосылки. То, за что мы 21 год назад голосовали, в действительности получим лет через пять-семь, когда появится осознание того, что мы являемся хозяевами в собственной стране», - заметил Колесниченко.

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Он также назвал языковой закон первым кирпичом в фундамент объединения страны. «Потому что не может быть большой семьи, где младшим братьям-сестрам попадают только куски, упавшие со стола старшего брата. Все мы равны и строим страну. И именно это станет ключевым моментом объединения нашей страны», - резюмировал он.

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